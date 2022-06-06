التونسيون: يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع أهالي محافظة صفاقس جنوب شرق تونس شعار «ارحل»، في وجه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي خلال زيارته إلى جنوب البلاد، لتحسس مدى شعبيته المتلاشية، بمناسبة ذكرى تأسيس حركة النهضة.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، لعملية طرد الغنوشي من محافظة صفاقس، وقطع الطريق أمامه للوصول إلى وسط المحافظة، وحيث ما حل زعيم الإخوان أخيرا، طارده التونسيون بهتاف «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»،

وتنهال عليه عبارات «ارحل» كرد على الجرائم والاغتيالات والإرهاب وسنوات حكم الإخوان الفاشلة.

وزار الغنوشي محافظة تطاوين الجنوبية، وتعرض للطرد بنفس الطريقة المهينة من الأهالي، حيث تواصلت عمليات الطرد المتواصلة، ولاحقته شعارات تدين الجرائم.

صدم الغنوشي من حملات الطرد في محافظات الجنوب، خاصة وأنه كان يعتقد أن هذه المحافظات مضمونة بالنسبة للإخوان، وقد سبق أن صرح عام 2019 بأن حركة النهضة ليست في حاجة إلى تنظيم حملة انتخابية في محافظات الجنوب (7 محافظات من أصل 24) باعتبارها مضمونة.

والمحافظات السبع هي صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة، فيها مليونان و600 ألف نسمة من جملة 10 ملايين تونسي، في حين يشغل ممثلوها في البرلمان التونسي 53 مقعدا من أصل 217، أي ما يناهز ربع المقاعد.