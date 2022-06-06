شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات سيبرانية تضرب النمسا وتطلب فدية بـ 5 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعرض هيئات حكومية في ولاية كيرنتن النمساوية، منذ أسبوعين لهجمات سيبرانية.

وقال خبير الجرائم الإلكترونية كورنيليوس جرانيج، الذي يقدم مشورات لحكومة الولاية، اليوم الاثنين إن هناك مؤشرات تفيد بأن الهجمات يقف وراءها قراصنة من روسيا أو جناة "يعملون مع هياكل روسية".

كانت المجموعة التي تعمل ببرنامج القرصنة "بلاك كات" هاجمت هيئات إدارية مختلفة والمحكمة الإدارية وجهاز المحاسبات في الولاية، وطلبت المجموعة فدية بـ 5 مليون دولار من عملة البيتكوين المشفرة.

وصرح مسؤول في تكنولوجيا المعلومات في الولاية خلال مؤتمر صحفي، بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المعلومات المسروقة قد تم نشرها على الإنترنت أو أن ما نُشِرَ فقط هو أسماء الملفات.

وأوضح جرانيج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلق عالما يتم فيه الاحتفاء بالقراصنة الذين يهاجمون أهدافا غربية بوصفهم أبطالا، مشيرا إلى أنه ليس كل جانٍ ينتمي إلى الاستخبارات الروسية بل إن هناك عشرات آلاف القراصنة الذين يعملون بشكل حر، وأرى أن المجموعة التي نفذت الهجمات هي " على الأقل هيكل مسموح به ومدعوم من قبل الدولة".