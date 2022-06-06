شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة ألمانية تنقذ 50 شخصاً من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية على تويتر، أنها أنقذت نحو 50 شخصا آخرين، كانوا يواجهون أزمة في وسط البحر المتوسط ونقلتهم إلى البر.

وأوضحت المنظمة، أن طاقم سفينتها "سي-ووتش 3" أنقذ هؤلاء الأشخاص ليلة الأحد/الاثنين الماضية جنوب جزيرة لامبيدوسا، مشيرة إلى أن السفينة تحمل الآن نحو 360 شخصا أنقذتهم في ست مهام قامت بها.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم المنظمة إن السلطات الإيطالية لم تحدد ملاذا آمنا لهؤلاء، وذلك بعد أربع طلبات تلقتها من طاقم السفينة.

وبينت المتحدثة أن هناك بعض الأشخاص بين من تم إنقاذهم يعانون إعياء شديدا، لأنهم كانوا في عرض البحر على مدار فترة طويلة، وقالت إنهم يحتاجون إلى مساعدة طبية.