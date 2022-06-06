غانتس: خلاف إسرائيل مع لبنان بشأن الغاز سيُحل دبلوماسيا‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسيا بوساطة أمريكية.



وأضاف غانتس، في تصريحات لكتلته البرلمانية نقلها التلفزيون: ”كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة“، وفقًا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

ونفت إسرائيل، اليوم الإثنين، اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، وهونت من احتمال نشوب صراع بسبب هذا الخلاف.