الصين لكندا: أوقفوا استفزازاتكم

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وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء «إن الجيش الكندي كان قد قال في بيان الأسبوع الماضي إن المروحيات الصينية اقتربت من طائرات الاستطلاع الكندية التي تحلق في المنطقة لتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية».وأضاف بيان وزارة الدفاع الصينية أن هذه الخطوة تضر بالأمن القومي الصيني وتعرض سلامة أفراد الدولتين للخطر.
وأشار البيان إلى أن الصين تحث كندا على تقييد نشاطها العسكري، وحذرت من « تداعيات خطيرة لأعمالها».
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