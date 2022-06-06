بلدية طهران تمنع تشغيل أجهزة الكمبيوتر

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وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «إن البلدية أصدرت بيان قالت فيه إن مشكلة حدثت في أنظمة بلدية طهران، ولا سيما الصفحة الداخلية للنظام الداخلي لبلدية طهران» والتأكيد على أنه يمكن تشغيل بعض الأجهزة فقط للقيام بأمور ضرورية” وعلى مسؤولية أعلى سلطة ومع تنسيق جهاز أمن منظمة طهران للتكنولوجيا والمعلومات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر رئيس بلدية طهران موظفيه بالامتناع عن تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم اعتبارا من أمس الاثنين وحتى إشعار آخر، بعد أربعة أيام من اختراق منظومة بلدية طهران وموقع (تهران من).وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «إن البلدية أصدرت بيان قالت فيه إن مشكلة حدثت في أنظمة بلدية طهران، ولا سيما الصفحة الداخلية للنظام الداخلي لبلدية طهران» والتأكيد على أنه يمكن تشغيل بعض الأجهزة فقط للقيام بأمور ضرورية” وعلى مسؤولية أعلى سلطة ومع تنسيق جهاز أمن منظمة طهران للتكنولوجيا والمعلومات.

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