اطردوا مرتزقة إيران في أوروبا..

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الجالية الإيرانية في كندا المجتمع الدولي إلى إدانة القمع الوحشي للتجمعات والمظاهرات السلمية من قبل نظام الملالي، ودعم الاحتجاجات الشعبية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في إنهاء الديكتاتورية بإقامة إيران الحرة والديمقراطية وغير النووية.

وتطالب المقاومة الإيرانية باعتقال ومحاكمة وسحب جوازات وطرد مرتزقة وعملاء فيلق القدس الإرهابي واستخبارات الملالي من الدول الأوروبية، ومنع هؤلاء المرتزقة من دخول الأراضي الأوروبية، واعتبروا ذلك إجراء ضروري لمواجهة الإرهاب الجامح لنظام الملالي، الذي يستهدف بالدرجة الأولى أمن اللاجئين وطالبي اللجوء الإيرانيين.

وتجمع أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في اليومين الماضيين، لدعم الانتفاضة الإيرانية في كندا في تورونتو دعما للتظاهرات المناهضة للنظام في إيران، ورددوا هتافات مناهضة لقادة النظام الإيراني بسبب كارثة انهيار برج ميتروبول في مدينة عبادان، وأعربوا عن تضامنهم مع أهالي عبادان والمدن الأخرى.

وأدى أنهيار برج مزدوج مكون من 10 طوابق يسمى متروبول في عبادان إلى مقتل 41 شخصا على الأقل، وبعد أسبوعين من الحادث، لم يتم بعد تحديد العدد الدقيق لضحايا هذه المأساة ؛ وبدلا من إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة، أرسل نظام الملالي قوات أمنية قمعية إلى عبادان لقمع الاحتجاجات الشعبية بشكل يومي.

وعلى الرغم من القمع الواسع النطاق في الأسبوعين الماضيين، نزل الناس إلى الشوارع للاحتجاج على النهب والفساد في جميع الأجهزة الحكومية.

وبعد انتفاضة أهالي أبدان، نزل الإيرانيون الغاضبون في مدن مختلفة من إيران بما في ذلك الأهواز، خرمشهر، أميدية، طهران، أصفهان، قم، شيراز، بهبهان، شاهين شهر، يزد، بوشهر، بندر عباس، ماهشهر، سربندر وباغ مالك، أنديمشك، شهرري، بهبهان، سوسن غرد وشوش، وغيرها من المدن الإيرانية إلى الشوارع، وعبروا عن احتجاجهم بشعارات تضامنية مع أهالي عبادان وشعارات أخرى ضد قادة النظام وخاصة خامنئي ورئيسي.

ونظم الإيرانيون مظاهرات احتجاجية في كل من تورنتو، وفي فانكوفر وباريس وزيورخ ولندن وبروكسل وأوسلو ويوتيوب وسيدني وآرهوس وأمستردام وستوكهولم وهانوفر وهامبورغ، دعما لانتفاضة أهالي عبادان والمدن الإيرانية الأخرى، وأدانوا جرائم نظام الملالي.