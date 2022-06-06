شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر: مصر تهتم بحقوق الإنسان رغم الأزمات الدولية..وهناك تقارير مسيسة ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب المصرية، إنه رغم الأزمة الدولية التى تضرب جميع دول العالم إلا أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، وسط حضور رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

ورحب "مطر" بفكرة التعاون بين لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مضيفا: هدفنا تقديم جهود بملف حقوق الإنسان تليق بالدولة المصرية"، مؤكدا أن الدولة المصرية والإرادة السياسية تثبت أنها تهتم بملف حقوق الإنسان".

وأضاف "مطر": "إطلاق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوة الرئيس السيسي للحوارالوطني ولجنة العفو الرئاسي فضلا عن إلغاء حالة الطوارئ، تؤكد أن هناك رغبة قوية من الدولة المصرية فى الاهتمام بملف حقوق الإنسان والعمل علي تحسينه".

ودعا "مطر" أن تبرز منظمات حقوق الإنسان الوطنية جهود الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، كما دعا تلك المنظمات أن تطرح مطالبها أمام نواب لجنة حقوق الإنسان حتى يتم الرد بشكل قوي يليق ببلادنا علي التقارير التي تصدر ضد الدولة المصرية"، مؤكدا أن هناك تقارير خاطئة ومسيسة تصدر ضد مصر من منظمات دولية تفتقد كل المعايير الحقوقية".