شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حقوق الإنسان بالنواب: التقارير الدولية ضد مصر تستخدم لأغراض سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لقاء لجنة حقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني لمعرفة رؤية المجتمع الحقوقي المصري، مؤكدا أن هناك تطورات حصلت لملف حقوق الإنسان بمصر.

وأضاف "عبد العزيز" خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسط حضور رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان: هناك تطور إيجابى لملف حقوق الإنسان بمصر وهناك خطوات للأمام فى ملف حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهنا أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تستخدم لأغراض سياسية، مضيفا: هناك تقارير وبيانات تصدر ضد مصر تفتقد المعايير، صدور تقارير مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتستخدم لأغراض سياسية خطر كبيرا ليس على مصر بل على حقوق الإنسان"، محذرا المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينجرف إلي الاستخدمات السياسية.

وأكد أن هناك منظمات لها شهرة واسعة أصدرت تقارير تفتقد المعايير الحقوقية ضاربا المثل بهيومان رايتش ووتش، مضيفا:" تفتقد المهنية ولا يمكن النظر إليها بشكل موضوعي".

وأكد أن هناك دولا تهين العمال ورغم ذلك تصمت المنظمات الدولية، مضيفا:" المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية تلتزم بالمعايير الدولية".

وأكد أن التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من أحداث تطورا فى ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها مصر ليست نهاية المطاف فى ملف حقوق الإنسان بل سيكون هناك مزيدا من التطور.