شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا لتوصيات مبادرة مكافحة الإدمان.. التنسيقية فى ضيافة الأمانة العامة للصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفى العباسية، اليوم الاثنين، النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، ووفد من التنسيقية بحضور الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وناقش اللقاء، مشاكل إصدار التراخيص لمصحات علاج الإدمان وتباعيتها تيسيرا للتوسع في إنشاء مراكز تأهيل تستوعب الفئات الأكثر احتياجا من المتعافين، وإمكانية اعتماد الدبلومات المعترفة بها دوليا في تأهيل المعالجين.

‎وأعربت النائبة سها سعيد عن تفائلها بتطوير الملف بعد انضمام الدكتورة راغدة محمد الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية إلى اللقاء.

فيما أكدت الدكتورة منن على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة لمصلحة المرضى كل في اختصاصه بالتكامل طبقا للمنهجيات العلمية السليمة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي التنسيقية لمتابعة العمل على ملف العدالة الثقافية، الذي أطلقته المنتديات في موسمها الأول والذي كانت مبادرة مكافحة الإدمان إحدى ركائزه.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، وكلا من زوسر تيتو ونيفين إسكندر، أعضاء التنسيقية.