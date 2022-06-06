شكرا لقرائتكم خبر عن 908.7 مليون جنيه إجمالى موازنة هيئة الدواء..و"خطة النواب" تؤجل مناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لهيئة الدواء المصرية للعام المالي 2022/2023، وذلك لعدم حضور الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة.

وحضر الاجتماع إيهاب فاروق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لهيئة الدواء المصرية، واستعرض بعض الأرقام الخاصة بالموازنة ومطالبات الهيئة، ووجه النواب مصطفى سالم وياسر عمر وكيلى اللجنة، ومرفت الكسان عضو اللجنة، بعض الأسئلة والاستفسارات عن الهيئة ولكن لم يكن هناك ردود كافية من ممثل الهيئة، مما دعا النواب إلى المطالبة بتأجيل الاجتماع لموعد لاحق لحين حضور الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة والدكتورة رشا زيادة.

وبلغ إجمالي المقدر لموازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2022/2023 مبلغ 908 مليون و787 ألف جنيه، مقابل 696 مليون و188 ألف جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2022.

وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 305 مليون و967 ألف جنيه، والمخصص لشراء السلع والخدمات 83 مليون جنيه، وبلغ المخصص لباب الاستثمارات 461 مليون و200 ألف جنيه، فى حين طلبت الهيئة لباب الاستثمارات أكثر من 600 مليون جنيه.