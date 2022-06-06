شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات مجتمع مدنى لـ"النواب": الاستراتيجية الوطنية ودعوة الرئيس للحوار الوطنى تحول كبير فى ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يثار بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

وفى بداية اللقاء، رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بممثلي منظمات المجتمع، مؤكدا أن اللجنة حريصة علي الالتقاء بهم.

وقال " رضوان" :" السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني كل له إسهاماته ودوره فى العمل الوطني والحالة الحالية تشهد تحرك للانفتاح نحو المجتمع المدني فحص الرؤى الخاصة بهم".

بدوره، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت:"التعاون بين المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علينا دراسة أوجه التعاون والرد علي التقارير الدولية التي تكون صادرة من الآليات دورية".

فيما، قال نجاد البرعي ممثل المجموعة المتحدة القانونية، إن دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هام، مشيرا إلي أن لجنة حقوق الإنسان من الممكن أن تلعب دور الوسيط بين الناس والسلطة التنفيذية وبين الدولة والمؤسسات.

وأشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته للحوار الوطني اثناء إفطار الأسرة المصرية تعتبر نقطة تحول وتغيير جذري فى ملف ولغة حقوق الإنسان.