شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: 75 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول خريف هذا العام، وإن كييف تريد أسلحة مضادة للسفن قد تضمن المرور الآمن لصادراتها.

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين في كييف، أن أوكرانيا تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

وأضاف، أن أسلحة أوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.