شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في منجم للفحم يخلّف 11 قتيلاً بكولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لايقل عن 11 شخصا حتفهم إثر وقوع انفجار في منجم للفحم في كولومبيا.

وأشارت هيئة الدفاع المدني في تغريدة اليوم الاثنين، أن البحث عن ثلاثة أشخاص مفقودين مازال مستمرا بعد الواقعة التي حدثت في بلدة ال زوليا.

وأوضحت هيئة التعدين الكولومبية، أن سبب الحادث انفجار لغاز الميثان وتراب الفحم تسبب في حدوث انهيارات أرضية وتركيز كبير لأول أكسيد الكربون.

وذكرت تقارير إعلامية، أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا في البداية من الوصول إلى 14 من عمال المناجم المحاصرين.