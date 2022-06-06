الأمن الفلسطيني يعتقل محتجين على غلاء الأسعار‎‎ بالخليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

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قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الخليل على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



واستنكرت الشبكة، في بيان لها، ”قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية“.

وأضافت الشبكة التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية، أن ”مئات من عناصر الأجهزة الأمنية قاموا باقتحام خيمة الاعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وإزالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين“.