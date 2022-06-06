لوموند": روسيا تخسر نفوذها في آسيا الوسطى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

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تفقد روسيا بشكل متصاعد نفوذها في منطقة آسيا الوسطى، حيث تجد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية السابقة، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، نفسها في مواجهة ”السيد الروسي السابق“، وفق تعبير صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.



وقالت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، إنّ الموقف الذي تبنته دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان) فيما يتعلق بالحرب التي يخوضها الروس في أوكرانيا، هو ”لا دعم ولا إدانة“.

ووفق الصحيفة الفرنسية، ”لم يظهر أي رئيس دولة من دول آسيا الوسطى الخمس هذا العام إلى جانب فلاديمير بوتين خلال موكب 9 أيار مايو في الميدان الأحمر، احتفالًا بـ ”النصر على النازية“، وذهبت كازاخستان إلى حد إلغاء العرض العسكري لأول مرة منذ الاستقلال في عام 1991.