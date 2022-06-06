لافروف يحذّر الغرب من إرسال أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

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حذَّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، من أن روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع قوات كييف بعيدا عن حدودها، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي: ”كلما ازداد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي تزودونها إياها، سندفع خطوط القوات الأوكرانية بعيدًا عن أراضينا“.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن ”موسكو ستضرب أهدافا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى“، مضيفًا أن شحنات الأسلحة الحالية تهدف إلى ”إطالة أمد الصراع“.