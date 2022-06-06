شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 20 قتيلًا في مجزرة جديدة بالكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن عشرين مدنياً ليلاً من الأحد إلى الاثنين في إيتوري شمالي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مذبحة جديدة نُسبت إلى القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر.



وكتب مرصد الأمن في كيفو (KST) على تويتر أن "قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً في قرية بواناسورا هذا الأحد".

وأضاف أن "يشتبه في أن القوات الديمقراطية المتحالفة" وراء ذلك.

وقال متطوعو الصليب الأحمر إنهم "أحصوا 36 جثة".