شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لنائبة التنسيقية.. "اقتراحات النواب" تشكل لجنة لفحص موقع إنشاء بنك الدم فى سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الااقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا فايز كليب، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء بنك دم في سيوة.

ورغم تحفظ سكرتير عام محافظة مرسى مطروح، وافقت وزارة الصحة على إنشاء بنك الدم لحاجة واحة سيوة إليه، وتقرر تشكيل لجنة لفحص ومعاينة مكان لإنشاء بنك الدم في مستشفى سيوة وفقًا للمعايير المتبعة.

كانت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإنشاء بنك دم في سيوة بمحافظة مطروح.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن "مركز سيوة من المراكز النائية بمحافظة مطروح ويُعد من أهم مراكز المحافظة، ويواجه المرضى بسيوة تحديا كبيرا وهو توفير الدم للحالات المرضية والحوادث، حيث يتكلف ذلك إرسال مأمورية لمطروح (أقرب بنك دم)، واللجوء لبنك محافظة مطروح وهو ما قد يستغرق عدد ساعات طويلة تصل لأيام؛ نظرًا لطول المسافة والتي تقدر بـ400 كم، وروتينية الإجراءات".