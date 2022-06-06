اخبار العالم

الحكومة للنواب: وزير قطاع الأعمال سيرسل ردا مفصلا للمجلس على بيان "شركة الكوك"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للنواب: وزير قطاع الأعمال سيرسل ردا مفصلا للمجلس على بيان "شركة الكوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه تواصل مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بشأن البيان العاجل الذى ألقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بخصوص شركة الكوك، مشيرا إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أبلغه بأنه يتم حاليا إعداد تقرير مفصل للرد على كا ما جاء فى البيان العاجل بخصوص شركة الكوك.

وأضاف فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "عقب إلقاء البيان العاجل بخصوص شركة الكوك، تواصلت مع وزير قطاع الأعمال، وأكد أنه يتم الآن إعداد رد مفصل وسيكون الرد أمام المجلس الموقر فى أقل من 24 ساعة".

 

 

KMM_0389
 

 

KMM_1947
 

 

KMM_2241
 

 

KMM_2352
 

 

KMM_2510
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (1)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (2)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (3)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (4)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (5)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (7)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (8)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (9)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (10)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (11)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (12)
 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا