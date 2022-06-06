شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للنواب: وزير قطاع الأعمال سيرسل ردا مفصلا للمجلس على بيان "شركة الكوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه تواصل مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بشأن البيان العاجل الذى ألقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بخصوص شركة الكوك، مشيرا إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أبلغه بأنه يتم حاليا إعداد تقرير مفصل للرد على كا ما جاء فى البيان العاجل بخصوص شركة الكوك.

وأضاف فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "عقب إلقاء البيان العاجل بخصوص شركة الكوك، تواصلت مع وزير قطاع الأعمال، وأكد أنه يتم الآن إعداد رد مفصل وسيكون الرد أمام المجلس الموقر فى أقل من 24 ساعة".































































