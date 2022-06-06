شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب": مواجهة الانبعاثات الحرارية لم تعد رفاهية بل ضرورة ملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا لا يمكن أن نحصر مشكلة الانبعاثات الحرارية في وزارة البيئة فقط، ولكن هي مسئولية مشتركة بين عدد من الوزارات، مؤكدا أن هناك توجه رئاسي للحفاظ على البيئة ونحن نعمل على الطاقة النظيفة طبقا لرؤية مصر 2030.

وأكد عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ومن المقرر أن تشمل الاستراتيجية عددا من المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، الأمر الذي يستدعى أن تحمل الحكومة خطة متكاملة وواضحة في هذا المجال الطموح.

وأضاف عابد، أن مواجهة الانبعاثات الحرارية كان رفاهية والآن أصبح ضرورة ملحة ، مؤكدا أن ألمانيا أصبح بها 47 % إقتصاد أخضر، وتعمل الطاقة الخضراء والمتجددة وإحنا لسة شغالين بالبنزين والمازوت .

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.































































