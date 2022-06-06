شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يحذر من تلوث مياه نهر النيل..دور وزارة البيئة قاصر على تحرير المحاضر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد البرلسى، إن المحلة الكبرى أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة جغرافية محدودة يجعلها مليئة بالانبعاثات، مطالبا بأن يكون هناك دور واضح لوزارة البيئة ولا يقتصر على رفع المخلفات التاريخية فقط.

ومن جانبه، حذر النائب فتحى قنديل، من تلوث مياه الرى مما يتسبب فى تسمم المواشى بنجع حمادى بمحافظة قنا، مطالبا رفع القمامة من الترع بالمحافظة.

كما حذرت النائبة هناء فاروق، من انتشار مكامير الفحم وسط الكتلة السكنية دون ضوابط مما يهدد الصحة العامة للمواطنين.

وقال النائب مجدى ملك، إن نهر النيل يعانى من التلوث فى 16 محافظة، متسائلا:" ما هو دور الوزارة في إيجاد حلول على الأرض وعدم قصر الأمر على الدور الرقابي فقط، هل نكتفي بالغرامة فقط دون طرح حلول عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.

وقالت ألفت المزلاوى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، " اللي الرئيس بيبنيه فى سنين وزارة البيئة بتهده بجرة قلم"، موضحة أن الوزارة تحولت من تحقيق التنمية المستدامة إلى خراب مستدام، على حد قولها، متسائلة عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن واقعة سرقة عدد من مهمات فرع البيئة فى نطاق القاهرة الكبري، قائلة:" ما هى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه سرقة 386 فرنا و4 أجهزة كمبيوتر"؟.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.































































