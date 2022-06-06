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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد مواجهة وزيرة البيئة.. وغدا جلسة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء الساعة الحادية عشر صباحًا، والمزمع خلالها مناقشة مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، واجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

 

 

 

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جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (1)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (2)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (3)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (4)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (5)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (7)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (8)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (9)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (10)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (11)
 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (12)
 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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