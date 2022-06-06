شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب للأعضاء بعد مناقشة وزيرة البيئة: تقدموا بطلبات وتناقش فى اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس، إنهم يستطيعون تقديم أى طلبات وأدوات رقابية فى أى وقت، وإنه إذا لم يعجبهم رد وزيرة البيئة على طلباتهم خلال جلسة اليوم يمكنهم تقديم طلبات ومناقشتها فى اللجان.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

وعقب انتهاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد من الرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، تحفظ بعض النواب على الردود واعتبروها غير كافية.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "الرقابة مستمرة وسيادتك تقدم فى اللجان طلبات مستمرة، الوزيرة ردت ولا نستطيع أن نضع الإجابة على لسان الوزيرة، تقدم بأى طلبات فى أى وقت".