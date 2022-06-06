شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة لـ"النواب": "إيدنا فى إيدكم عشان نعدى بالبلد من التحديات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحفاظ على البيئة فى ظل قضية تغير المناخ أصبح قضية حياة وتحتاج لوعى الجميع وتوعية المواطنين، مشيرة إلى أن مساندة ودعم مجلس النواب فى هذه القضية والتوعية بالحفاظ على البيئة أمر ضروري جدا.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

وقالت وزيرة البيئة فى ردها على النواب: "الدولة فيها مشكلات وتلوث لا ننكر ذلك لكن المجهود الذى يبذل كبير جدا على مستوى الحكومة كلها، إيدنا فى إيدكم عشان نقدر نعدى بالبلد من التحديات، لدينا قيادة سياسية حكيمة تقود البلد للأمام ورئيس حكومة يدفع بها، والحفاظ على البيئة قضية حياة محتاجة وعى ومجلس يساند، فحياتنا هتبقى صعبة جدا لو معرفناش نحافظ على البيئة".

واستطردت الوزيرة: "فى موضوع تغير المناخ نضغط منذ فترة ونصل لدور قوى جدا على مستوى التفاوض والحصول على التمويل، وكنت أنا المنسق الرئيسى فى موضوعات تمويل المناخ، كما أن هناك إجراءات لمواجهة التعديات على نهر النيل والقضاء على التلوث".



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (9)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (10)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (11)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (12)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (1)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (2)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (3)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (4)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (5)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (6)



جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (7)