شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: فنادق بشرم الشيخ حصلت على علامات خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ليست مرتبطة بما جاء فى اتفاق باريس لتغير المناخ، لأن الاتفاق لا يوجد به ما يلزم الدول بوضع استراتيجية لتغير المناخ .

وأضافت ياسمين فؤاد أن الاستراتيجية عبارة عن خطة تقوم بها الدول المشاركة في الاتفاقية لتوضيح خفض الانبعاثات، مشيرة الى أن الاستراتيجية منبثقة من استراتيجية التنيمة المستدامة و تهدف لتحسين جودة حياة المواطن و الحفاظ على الموارد الطبيعية لأن تغير المناخ و ما يحدث في دول أخرى يدمر كل مناحى التنمية، بغض النظر عن الدولة سواء كانت نامية او متقدمة، وأن الاستراتيجية استندت الى ما نص عليه الدستور واستراتيجية 2030 وأنه تم تحديد نقاط القوة و الضعف، جاء ذلك خلال ردها على ما آثاره النواب من طلبات إحاطة وأسئلة و طلبات مناقشة.

وأضافت " فؤاد ": "عندما يسمع المواطن عن استضافة مؤتمر المناخ ممكن يكون مش فاهم يعنى أيه تغير المناخ، لذلك قمنا بإطلاق أول حوار وطنى للمناخ في المحافظات بمشاركة الأزهر والبرلمان والقومى للمرأة والنقابات ومسؤولي المحافظات من خلال ندوات توعية لتوضيح مفهوم تغير مناخ، عندما نذهب لمؤتمر شرم الشيخ لا يجوز أن يكون العمل هناك فقط وباقى المحافظات لا تعمل ولا تعلم شيء عن المؤتمر، وهو ما لاحظناه في المؤتمرات الدولية التي حضرتها ، فوجدت أن المدينة التى تستضيف بيكون هي التى عليها العين، وباقى الدولة لا تعرف شيء وإحنا مش عايزين ده يحصل فعملنا الحوار الوطنى".

وتابعت:"مصر حصلت على تنظيم مؤتمر تغير المناخ لأن هناك خطوات تم اتخاذها بشكل جاد والاستعداد للمؤتمر في 11 شهرا، رغم أن دول أخرى استعدت في عامين، وشكلنا لجنة وهناك أجندة خرجت من إنجلترا أخذناها كما هي لأنها تخرج عن الأمم المتحدة، تشمل موضوعات الطاقة والمرأة والمجتمع المدنى والمياه والتكيف والتمويل".

وقالت: " لا يجوز أن يكون لدينا أزمة اقتصادية ولا نتحدث عن تأثير تغير المناخ على الغذاء في وقت يعانى فيه العالم من أزمة غذاء"، مشيرة إلى أن هناك فنادق في شرم الشيخ حصلت على علامات خضراء وصلت إلى 78 فندقا من اجمالى 140 فندقا، وكذلك علامة خضراء لمراكز الغوص تأخذ من خارج مصر، متابعة:" ما فعلناه هو أننا أعطينا خطوط إرشادية ودعم فنى وأصبح هناك 38 مركزا حاصلا على العلامة".