شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سريلانكا: لن أخوض الانتخابات مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بإنهاء العامين المتبقيين في ولايته رغم تظاهرات الشوارع المستمرة منذ شهور الداعية إلى الإطاحة به، ولكنه لن يخوض الانتخابات لإعادة انتخابه، في الوقت الذي يركز فيه على إصلاح فوضى مالية دفعت بسريلانكا إلى أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال راجاباكسا اليوم الإثنين في مقابلة في مقره الرئاسي في كولومبو "لا يمكنني الخروج من المنصب كرئيس فاشل.. لقد حصلت على تفويض لخمس سنوات. ولن أتنافس على المنصب مجددا"، وذلك في أول مقابلة مع منظمة إعلامية أجنبية منذ حدوث الأزمة.

ويأتي هذا التحدي في وجه شعارات تقول "اذهب إلى المنزل"، ويلقي المتظاهرون باللائمة على راجاباكسا وعائلته في قرارات أدت إلى نقص حاد في كل شيء من الوقود إلى الدواء، ورفعت التضخم إلى 40 % وأدت إلى تخلف تاريخي في سداد الديون.