زيلينسكي: وضعنا سيكون صعباً في حال خسارة معركة دونباس

وقال زيلينسكي في حديث لوسائل إعلام، أن "الوضع في شرق أوكرانيا خطير"، معترفاً "بتقدم روسيا في دونباس"، مؤكدا في الوقت ذاته "استمرار الدفاع شرقاً".

وعن تصدير الحبوب إلى خارج البلاد، أوضح الرئيس الأوكراني أن "كييف تدرس تصدير تلك الحبوب عبر ممر آمن بالتنسيق مع بريطانيا وتركيا".



وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.