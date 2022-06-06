الصحة البرلمانية تناقش تنفيذ قانون الضمان الصحي

بغداد - ياسين صفوان - ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة هاني موسى، ملف قانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠..

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب لقاء ال ياسين رئيسة السن، وحضور اعضائها، استضافت وزير الصحة والبيئة هاني موسى، وهيئة الضمان الصحي في الوزارة، بحضور عدد من رؤساء النقابات الصحية والطبية، اليوم الاثنين ٢٠٢٢/٦/٦، لمناقشة تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠".



واكدت رئيسة اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت في القاعة الدستورية بمجلس النواب، وفق البيان، أن "الضمان الصحي احد اهم المشروعات الصحية التي تفخر بإنجازها بلدان العالم كونه يحقق اهدافا استراتيجية كبرى على المستوى الصحي والمالي والتنموي"، معربة عن أملها بأن يكون هذا القانون "الركيزة الاساسية لتحديث النظام الصحي في العراق، وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الصحية بشكل عام، مشيرة الى ان هذه الاستضافة تأتي ضمن ممارسة لجنة الصحة والبيئة لدورها الدستوري والرقابي".



بدوره، قدم وزير الصحة، "شرحا مفصلا حول اهمية قانون الضمان الصحي في ظل المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي، مؤكدا رصانة القانون وقابليته للتنفيذ، فضلا عن انه يقدم خدمات كبيرة للمواطنين وللمؤسسات الصحية".

