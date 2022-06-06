تأكيداً للسومرية.. شرطة النجف تصدر بياناً حول مقتل معاونة تربوية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تود أن توضح للمجتمع النجفي ان ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الاعلامية هو حادث قتل جنائي لمعاونة في مدرسة وابنتها داخل منزلهما طعنا بالسكين في مدينة الكوفة هو خبر صحيح ونأسف لما حدث ونعزي اهلهم بهذا المصاب".وأكدت، أن "التحقيقات لا زالت جارية، ولا صحة لما نشر من قبل احدى المؤسسات بان سبب الحادثة يعود لرسوب احدى الطالبات ، فهذا غير صحيح وهو حادث جنائي وان ما نشر يعرض امن المجتمع للخطر ويوثر على العملية التربوية ويهدد عمل الأسرة التربوية".

وبينت المديرية، أن "التحقيقات مستمرة للقبض على الجاني وسنعلمكم بالتفاصيل حال اكتمال التحقيق ونحدد الفاعل حينها وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية امن المجتمع".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل معاونة في مدرسة وابنتها داخل منزلهما طعنا بالسكين في مدينة الكوفة بمحافظة النجف الاشرف.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "معاونة في مدرسة وابنتها قتلوا طعناً بالسكين داخل منزلهما بعد هجوم لص حاول سرقة المنزل في مدينة الكوفة بمحافظة النجف الاشرف".

واضاف ان "كاميرات المراقبة رصدت المجرم اثناء دخوله الى المنزل".

