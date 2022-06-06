بلماضي: نعرف منتخب تنزانيا جيدا.. وليس هناك منتخب صغير في كرة القدم

وقال بلماضي للصحفيين في مطار هواري بومدين قبل السفر، إلى دار السلام لخوض المباراة الثانية في المجموعة السادسة، "نعرف جيدا منتخب تنزانيا.. سبق لنا مواجهته في 2019، لقد تطور كثيرا، سيكون لقاء قويا في ملعب مكتمل العدد".واضاف: "لم يعد هناك أي منتخب صغير في كرة القدم".

واستهل منتخب الجزائر مشواره بالفوز 2-صفر على ضيفه الأوغندي، يوم السبت، ليتصدر المجموعة السادسة التي تعادلت فيها تنزانيا مع النيجر 1-1 في الجولة الافتتاحية أيضا.

