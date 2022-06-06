إخماد حريق اندلع في دار لاستضافة الزائرين بكربلاء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حادث حريق ثاني اندلع في دار متخذ للزائرين في محافظة كربلاء.



وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل دار مكون من طابقين متخذ لاستضافة الزائرين في كربلاء (مسافر خانة) في منطقة شارع العلقمي وسط مدينة كربلاء المقدسة".



وأضافت، أن "الحادث شكل تحدياً لفرق الدفاع المدني التي كانت تكافح حادث حريق آخر اندلع داخل فندق أبواب الحسين في ذات الوقت والمنطقة الدينية المقدسة المهمة والمكتظة بالزائرين"، مبينة أن فرقها "تمكنت من تقسيم الجهد ونجحت بإخماد الحادث ومنعت اتساع النيران وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

