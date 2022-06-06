وزير الصحة الروسي يؤكد أن الحديث عن انتهاء وباء فيروس كورونا سابق لأوانه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو يوم 5 يونيو أنه من السابق لأوانه الحديث عن اختتام وباء فيروس كورونا.



وقال إن نحو 100000 مريض لا يزالون يعالجون من فيروس كورونا، بمن فيهم 2500 مريض يعانون من المسار الخطير لهذا المرض.

وأوضح قائلا:" أنه لا يزال المستوى العالي للإصابات بالفيروس قائما، وهناك نحو 2500 مريض يعانون من المسار الخطير للفيروس التاجي ولا يزالون في حالة صعبة. لذلك ننصح حاليا بتعزيز التطعيم مرة واحدة كل 6 أشهر". وأشار الوزير إلى أن روسيا سُجلت فيها خلال اليوم الماضي نحو 3700 حالة جديدة من الإصابات بالفيروس التاجي.

فيما توقع عالم المناعة الروسي فلاديمير بوليبوك، قدوم موجة خطيرة للإنفلونزا إلى روسيا وذلك بسبب إلغاء الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

أما رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية فأعلن مؤخرا أن تطعيم المتطوعين من الأطفال ضد فيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و11 عاما يبدأ في 9 أو 10 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاختبارات السريرية.