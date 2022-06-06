شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة لـ"النواب": تحسين تلوث الهواء بنسبة بلغت 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تسليم 15 مدفنا صحيا، وجارى العمل فى 7 مدافن بنسب عمل وصلت تقريبا لـ97%، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأضافت فؤاد، أنه فيما يخص المحطات الوسيطة لنقل المخلفات سلمنا 17 محطة وجارى العمل فى 35 محطة بمحافظات الجمهورية المختلفة، متابعة:" المخلفات مش فلوس، ولكنها حالة قائمة، والدولة قامت بوضع بنية تحتية لهذه المنظومة لم تأخذ الوزارة عليه مقابل، وتقوم طوال الوقت على تشجيع القطاع الخاص للعمل وتذليل أية معوقات قد تحول دون قيام القطاع الخاص بهذا الدور.

وأكدت وزير البيئة، أنه يتم تدريب الشباب لفتح مشروعات صغير فى هذا الملف، وذلك من خلال منحهم تيسيرات وتسهيلات ودعم لتعزيز دورهم فى المنظومة، لافته إلى أن الوزارة تعمل على ملف المقالب وجارى العمل فى هذا الصدد، إضافة لملف القمامة فى الترع والمصارف يتم العمل من خلال عمل حصر شامل بالكمية الموجود وتكلفة رفعها حيث يوجد 2 مليون طن مخلفات قائمة.

وتابعت فؤاد:" فيما يخص المخلفات الإلكترونية، تم عمل حصر لها حيث يوجد ألف طن مخلفات إلكترونية، وتم تدشين حملة توعية جمعنا ما يقرب من 18 طن فى فترة 6 شهور فقط، كما تم تحسين تلوث الهواء بنسبة بلغت 25% وتم تطوير ما يقرب 56 من الفحم النباتى، وتم تخصيص 340 مليون يورو لتوفيق أوضاع المصانع من خلال تركيب فلاتر، وحسنا أوضاع ما يقرب من 60 منشأة صناعية وجارى العمل على تحسين باقى المنشآت تباعا.

واستكملت:" هناك استراتيجية لتحويل السيارات التى تعمل بالكهرباء، ووزارة البيئة معنية بأنه فى حال عمل 200 أتوبيس بمحافظة القاهرة على سبيل المثال بالكهرباء ما هو العائد جراء عمل هذه الأتوبيسات وما سينتج عن هذه الأتوبيسات من تخفيض نسبة التلوث.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.