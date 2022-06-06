شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية أبرزها الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة وضعت استراتيجية حكومية لمواجهة التغيرات المناخية وتصل إلي عام 2050، وليس خطة آنية فقط بناء على طلب من رئيس الوزراء.

وأضافت خلال ردها على طلبات الاحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة التى وجهها الأعضاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية من تحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.

وتابعت قائلة، "الهدف الثالث هو حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية مضيفة يعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ".

فيما أشارت إلى أن الهدف الخامس يتمثل فى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة، وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة.