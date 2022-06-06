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بغداد - ياسين صفوان - وطريقة عمل صينية شاورما دجاج بالفرن أحد طرق تحضير شاورما الدجاج الشهية، لذا تعلمي طريقة تحضيرها معنا اليوم لتقدميها لأفراد أسرتك.

يمكنك تحضير صينية شاورما دجاج بالفرن بتوفير المقادير التالية وإتباع طريقة التحضير أدناه.2 صدر دجاج مقطع شرائح صغيرةفنجان صغير ماء بصل1 ملعقة صغيرة ملج1 كوب روب صغير2 ملعقة زيت نباتي1ملعقة صغيرة بهارات شاورما دجاج2 ملعقة كبيرة خل½ ملعقة صغيرة فلفل أسود¼ ملعقة صغيرة كمون¼ ملعقة صغيرة فلفل أبيض1 حبة طماطم خالية من البذر ومقطعة مكعبات صغيرة2 ملعقة بقدونش أخضر مفروم خشن

طريقة التحضير

- تبلي قطع شاورما الدجاج بماء البصل وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والفلفل الأبيض والكمون والملح والخل وقلبي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.



- أضيفي الروب والزيت النباتي وقلبي جيداً واتركيها مدة ساعة في الثلاجة.

- حمي الفرن على درجة 180 درجة.

- احضري صينية مناسبة وضعي فيها الشاورما وغطيها بورق الألومنيوم مدة ربع ساعة في الفرن.

- ازيلي ورق الألومنيوم واتركي صينية الشاورما داخل الفرن حتى يحمر وجهها مع المتابعة.

- في طبق تقديم مناسب ضعي الشاورما وأنثري عليها الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة وأوراق البقدونس، وقدميها مع الأرز الأبيض أو البطاطا المقلية.