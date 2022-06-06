لجنة نيابية تطالب بتضمين 900 مليار للشهداء وضحايا الارهاب ضمن 'الأمن الغذائي'

وقال رئيس اللجنة أحمد الجبوري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اجتماعنا مع اللجنة المالية ومطالبتهم بتضمين قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بمبلغ قدره ٩٠٠ مليار لشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب والعمليات الإرهابية وضحايا النظام السابق اضافة لتخصيص مبلغ خمسون مليار دينار لفتح المقابر الجماعية في محافظة نينوى وتحديدا مقبرة الخسفة". واضاف أن "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين على ستصوت القانون".

بغداد - ياسين صفوان - طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين، اليوم الاثنين، بتضمين 900 مليار للشهداء وضحايا الارهاب ضمن مقترح قانون الأمن الغذائي دعم والتنمية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع