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انت الان تتابع خبر جوني ديب يعود إلى ساحة المحاكم في دعوى عنف جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يواجه الممثل الأمريكي جوني ديب دعوى قضائية جديدة بعد انتهائه من دعوى التشهير التي فاز بها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.
ومن المقرر أن يمثل جوني ديب أمام المحكمة في تموز للرد على تهمة الاعتداء على جريج روكي بروكس، مدير موقع MOVIE السينمائي.
ويدور فيلم "مدينة الأكاذيب" حول التحقيق في وفاة مغني الراب نوتوريوس بي. آي. جي.
ورفع بروكس دعوى قضائية ضد ديب في ذلك الصيف في لوس أنجلوس يتهمه فيه بالاعتداء الجسدي عليه، مدعياً أن ديب اعتدى عليه أثناء تصوير هذا الفيلم.
وقال بروكس إن المخرج براد فورمان طلب منه ذات مرة إخبار ديب أن العمل قد انتهى اليوم وأن مشهد ديب التالي سيكون الأخير، وكان بروكس في حيرة من أمره "لماذا لم يخبر المخرج ديب بهذا بنفسه؟"، وتذكّر أن ديب كانت رائحته مثل الكحول.
وتابع بروكس موضحًا أنه ذهب للبحث عن حارس أمن لمرافقته عندما اقترب من ديب، وقال إن ديب كان يتصرف كما لو كان مخموراً وأنه لكمه بغضب وبقوة مرتين في أضلاعه.
وانتهت قضية ديب ضد هيرد بفوز الممثل بدعوى التشهير والحكم على هيرد بغرامة 15 مليون دولار.