الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن 'الأمن الغذائي'

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما أكدت جاهزيتها لتطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نؤكد جاهزيتنا لتطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، إذ لايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد، محليا وعالميا".

واضاف البيان، ان "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى".

وتابع البيان، "وبهذا الصدد، ستقوم دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية:

-تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 .

-مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 .

-كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء.

-كلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين.

واوضح البيان ان " الوزارة عملت على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع ، وان الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات ".