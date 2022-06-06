الكاظمي يستقبل وزيري الخارجية المصري والأردني.. هذا ما تم مناقشته

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اعتزاز العراق بالعلاقة مع مصر والأردن وأهمية تطويرها في مختلف المجالات.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير استقبل، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين.

وبحسب البيان، أعرب الكاظمي في مستهل اللقاء عن اعتزاز العراق بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، وكذلك الأمن الغذائي المشترك"، مؤكدا على أهمية التعاون، وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة".

وأشار الكاظمي إلى أن البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة، وآخرها القمة التي استضافتها بغداد سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للدول الثلاث، وللمنطقة.

ونقل الوزير الأردني تحيات العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الكاظمي، مثلما نقل الوزير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إليه، وقد تم التأكيد على أهمية المجابهة المشتركة للتحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة، وفقا للبيان.

وتابع البيان، انه "خلال اللقاء جرى مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك بالضدّ من التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار؛ بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية المستدامة بما يخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وشعوب المنطقة".