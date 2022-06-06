موسكو ستسمح لسفن شحن الحبوب بمغادرة ميناء أوديسا الأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد تقرير إخباري باعتزام الحكومة الروسية السماح للسفن التي تحمل إمدادات حبوب بالمغادرة من ميناء أوديسا الأوكراني، الأمر الذي يعني تخفيف حصارٍ أثار مخاوف من حدوث نقص واسع لإمدادات الأغذية حول العالم.



ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن دوائر حكومية القول إن القيادة الروسية اتفقت مع كييف وأنقرة على خطة لخروج شحنات الحبوب من ميناء أوديسا الخاضع لحصار.

وأشار التقرير إلى اضطلاع القوات المسلحة التركية بدور في نزع الألغام ومرافقة السفن للمياه المحايدة.

وبعد ذلك، سترافق سفن حربية روسية سفن شحن الحبوب لمضيق البوسفور.

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدّري الحبوب حول العالم، وتسبب انهيار صادراتها في أعقاب الغزو في تداعيات قوية على الدول الأفريقية.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة بعد غد الأربعاء، لإجراء محادثات بهذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم، بعد المحادثات، الإعلان رسمياً عن خطة السماح بإخراج الحبوب من أوديسا.