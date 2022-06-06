دولة الإمارات تطلق "مدارس الأجيال"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، إطلاق أول المشاريع التحولية التعليمية "مدارس الأجيال".



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة التي اعتمدها أخي رئيس الدولة [الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات] لقطاع التعليم، تنطلق اليوم أول المشاريع التحولية التعليمية (مدارس الأجيال) وهي نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة مشهود لها بالكفاءة بعض المدارس الحكومية. نستهدف ١٤ ألف طالب ضمن هذا النموذج".

وأضاف: "مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي كاللغة العربية والتربية الإسلامية، بالإضافة لمناهج دولية في العلوم والرياضيات تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة متميزة بالكفاءة. وتكلفة الطالب ستتكفل بها الحكومة بالكامل. خطوة ستتبعها خطوات لتطوير مدارسنا وتعليمنا".

وبمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبعد التشاور معه، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأحد 22 مايو/أيار الماضي، هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات.

تستهدف الهيكلة الجديدة تطوير المنظومة التعليمية، واستحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.