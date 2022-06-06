شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يكرم 10 فائزين في مسابقة للوعى بمحافظة الغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، مساعد رئيس حزب الوفد، احتفالا في مدينة طنطا لتوزيع جوائز مسابقة رمضان التي نظمها لأهالى محافظة الغربية طوال شهر رمضان الماضى ولمدة 30 يوما، وتم توزيع جوائز مالية على الفائزين.

المسابقة تأتى في إطار حملة أطلقها المهندس حازم الجندى للوعى، تبدأ بأهالى محافظته في الغربية والهدف منها تنمية الوعى والانتماء لدى المواطنين وزيادة معرفتهم بالمعالم السياحية والتاريخية في المحافظة وكذلك بالمعالم التاريخية في مصر كلها.

ونظم الجندى المسابقة عبر صفحته على الفيسبوك، ولاقت إقبالا كبيرا من أهالى محافظة الغربية، إلى أن تم الإعلان عن الفائزين اليوم تكريمهم وتوزيع الجوائز المالية على 10 من المشاركين بعد فوزهم بالمسابقة، وسط تفاعل كبير من كل المشاركين في المسابقة.

وخلال الاحتفال أكد الجندى أهمية الوعى باعتباره أمن قومى لبلدنا الحبيب مصر، إذ يجب على كل محب لبلده أن يتابع وعن كثب التحديات التي تواجه بلده كذلك يعى جيد المقومات والموارد البشرية التي تمتلكها مصر الحبيبة وذلك لتوجيه هذه المقومات في صالح خدمة بلده.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن "الوعى" ليست مجرد كلمة عابرة أو حملة لفترة من الزمن بل هي أمر ممتد طوال الوقت يجب أن يتم نقله من جيل لآخر، حتى نبنى مستقبل أفضل ، يتشارك فيه المواطن مع الدولة جنبا إلى جنب بقصد إحداث نقلة حضارية وثقافية لبلدنا مصر.