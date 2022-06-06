شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عصام نائب التنسيقية يقترح استبدال التوك توك بسيارات فان تعمل الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

وقال عصام، في كلمته لوزيرة البيئة، أثناء استعراض طلب المنافسة العامة المقدم منه:" الحقيقة نحن نتحدث عن إنجاز كبير في الدولة المصرية بشأن إحلال الطاقة المتجددة محل الطاقة غير المتجددة، ونحن مقبلون على مؤتمر المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ واعتقد إننا على استعداد جديد لهذا الأمر".

وأضاف:" بحسب الإحصائيات 25% من ملوثات الماء والهواء ناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري".

وطالب نائب التنسيقية، استبدال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بالطاقة الشمسية والكهرباء، وكما أعلننا أن مدينة شرم الشيخ سيُتاح بها أماكن لشحن السيارات بالكهرباء فيجب عدم الاكتفاء بمحافظة واحدة فقط ونبدأ بتنفيذ الأمر في خمسة محافظات، مع توفير أماكن للشحن الكهربائئ وهذا أمر جيد جدا وأرجو أن تتبناه الحكومة.

كما طالب عصام، تبني الأمر باستبدال مركبات "التوك توك" التي تعمل بالوقود الأحفوري بسيارات فان صغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم استبداله الفترة المقبلة بالعمل بالكهرباء أو الطاقة الشمسية، مستشهدًا بدولة النرويج التي استبدلت أكثر من نصف سياراتها للعمل بالطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود الأحفوري.