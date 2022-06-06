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لجنة المناخ بالتنسيقية تبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعى استعدادا لقمة المناخ

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القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الأحد، أولى جلسات الحوار المجتمعي ضمن استراتيجيتها استعدادا لقمة المناخ ،cop 27 والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وتأتي أولى جلسات الحوار المجتمعي بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، حيث استضافت اللجنة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد المستثمرين، وجهاز تنمية المشروعات، وجامعة القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستعرض ممثلي الهيئات الحكومية خلال اللقاء جهود الوزارات والهيئات التابعين لها استعدادا لقمة المناخ ولمواجهة التغيرات المناخية في العموم اتفاقا مع استراتيجية الدولة لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، كما أجابوا عن أسئلة أعضاء التنسيقية سواء من مجلسي النواب والشيوخ أو أعضاء لجنة المناخ في هذا الشأن.

يذكر أن التنسيقية شكلت لجنة المناخ برئاسة أحمد فتحي وأمانة سر النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، لوضع استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم خطط الدولة في هذا الشأن استعدادا لقمة المناخ cop 27 ولما بعدها.

حضر اللقاء من جانب الوزارات والهيئات الحكومية كلا من دكتور طارق العربي، وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لإدارة البيئة، ودكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ودكتور حسام أحمد، رئيس قسم الاتصال الحكومي بوحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى عز العرب، أحد الممثلين عن وزارة الشباب والرياضة.

وحضر من جانب التنسيقية النواب عمرو درويش، وأحمد مقلد، وأميرة صابر، ونادر مصطفى، وإيمان الألفي، وهيام الطباخ، ورشا كليب أعضاء مجلس النواب، ومن مجلس الشيوخ حضر كلا من محمد السباعي وراجية الفقي، ونهى زكي، ومحمود القط، ومحمود تركي.

ومن أعضاء اللجنة أحمد فتحي، منسق اللجنة، ورحاب عبدالله، أمين مساعد اللجنة، وإبراهيم رمضان وحسام الدين محمود، وأحمد القصير وأحمد يحيى وإسلام حمدي وجميلة زكي وهلا عبادة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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