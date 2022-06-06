شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "إحياء قصور الثقافة" بمشروع العدالة الثقافية يناقش خطة العمل وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فريق عمل محور قصور الثقافة بمشروع العدالة الثقافية اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر التنسيقية، لبحث عدد من الموضوعات الهامة التي طرحت خلال المراحل السابقة.

ودار خلال الاجتماع، حوار موسع بين أعضاء الفريق حول كيفية مشاركة التنسيقية في إحياء قصور الثقافة وعمل زيارات ميدانية لبعض المحافظات، وذلك كعينة لرفع الواقع الذي يحدث داخل القصور.

واتفق الحضور، على تصور كامل للمشروع، وكيفية تنفيذه ميدانياً وتشريعيا والعمل على جذب النشىء والشباب والكبار للقصور والمشاركة فى أنشطتها المنفذة طوال العام.

حضر الاجتماع كلاً من النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب وأعضاء التنسيقية علي هلال، أحمد سعيد منوفي، محمد شلبي، منى أبو طالب وآدم الطوخي.