شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب للأعضاء: استغل وقتك بدلا من الشكر و120 ثانية للنائب كافية للحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تحذيره للأعضاء مرة أخرى بشأن تجاوز الوقت المحدد للحديث.

وتابع قائلا خلال الجلسة العامة، "تقرر تحديد دقيقتان لكل عضو للحديث ولن يسمح للنائب بتجاوز المدة"، مضيفا "بتزعلوا وأنا بزعل والدقيقتين بـ 120 ثانية كافية لكل عضو للحديث"، متابعا "امسك كتاب واقعد أمام المراية فى البيت هتلاقى الـ 120 ثانية يعطوك 150 كلمة".

وأضاف "جبالى" موجها حديثه للنواب، "علم دراسة الوقت تؤكد على ضرورة أن تستغل وقتك بدلا من الشكر والتنويه، أرجوكم الالتزام بالوقت، وفى نواب منكم اتكلموا تكلم دقيقة وأدى المطلوب".

يذكر أن الجلسة اليوم تشهد مواجهة برلمانية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بنحو 60 إداة رقابية، تشمل 57 طلب إحاطة، و3 اسئلة، و4 طلبات مناقشة.