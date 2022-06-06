الخارجية الروسية تستدعي ممثلي وسائل الإعلام الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية الروسية استدعت، الاثنين، رؤساء مكاتب موسكو في وسائل الاعلام الاميركية لمناقشة “انعكاسات” الأفعال العدائية للولايات المتحدة.

كما ذكر موقع “سبوتنيك” أن وزارة الخارجية الروسية أجرت اجتماعًا مع وسائل الإعلام الأمريكية المعتمدة في البلاد.

وشارك في الاجتماع المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا”، بالإضافة لمراسلي “وول ستريت جورنال”، “سي إن إن”، “آ بي”، “إن بي آر” وقناة الحرة وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.

وقال فراس مارديني، كبير مراسلي قناة “الحرة” الأميركية في روسيا إنه تم توجيه تحذير له ولزملائه من إجراءات تعتبر كرد فعل إذا لم تغير واشنطن موقفها تجاه الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.

وقال مارديني ردا على سؤال لـ”سبوتنيك” حول محتوى الاجتماع، قائلا: “لقد مُنحنا ثلاثة أشهر. إذا لم يتغير الموقف تجاه وسائل الإعلام الروسية في واشنطن، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من الإجابة”.

وتبلغ العلاقات بين روسيا وواشنطن مستوى كبيرًا من التوتر لم تشهداه من قبل. وعلى الرغم من الازمات، وفضائح التجسس، وتبعات الحرب الباردة، لم تتأثر العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ ان اقامت الولايات المتحدة روابط مع الاتحاد السوفييتي عام ١٩٣٣.

في سياق متصل، اعتبر سفير واشنطن لدى موسكو أن “روسيا يجب الا تغلق سفارة الولايات المتحدة على الرغم من الازمة التي سببتها الحرب في اوكرانيا، لأن الطاقتين النوويتين الاكبر في العالم يجب ان تستكملا المحادثات”.