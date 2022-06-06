موسكو: العقوبات علينا ستشعل الإقتصاد العالمي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن هدف الحزمة السادسة هذه من العقوبات ليس روسيا وإنما افتعال حريق في اقتصاد العالم.

كما أضاف في منشور على حسابه الخاص على تلغرام أن “المفوضية الأوروبية تبنت الحزمة السادسة بهدف تمزيق الاقتصاد الروسي إلى أشلاء، لكن الواضح أن الهدف افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد”.

وقال: “لا توجد وسيلة للتخلي عن نفطنا بسهولة، لذا سيتعين على الأوروبيين الآن البحث في العالم عن مواد خام من نفس الجودة. وبذلك سيواجهون نقصا في أنواع معينة من الوقود، مثل الديزل اللازم للشاحنات والمعدات الزراعية”.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، اتفقت خلال قمّة في بروكسل أواخر الشهر الماضي (أيار 2022) على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في سعي إلى حرمان موسكو “من مصدر تمويل ضخم” لمعاركها على الأراضي الأوكرانية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، فرضت الدول الغربية آلاف العقوبات المؤلمة على روسيا، طالت مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية الحيوية، فضلا عن مئات السياسيين والنواب والأثرياء الروس في الخارج.

فيما دعمت كييف بكافة المساعدات الإنسانية والسياسية والعسكرية أيضا.