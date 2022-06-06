بعد أكثر من مئة يوم.. الأوكرانيون “يحرقون الأرض من تحت أقدام المحتلين”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - نجح الأوكرانيون على مدار أكثر من 100 يوم من الحرب، في ممارسة مقاومة شرسة داخل المدن المحتلة في شرق البلاد، مظهرين شجاعة كبيرة في استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية.

منذ استيلاء الروس على مدينة ميليتوبول الاستراتيجية المحورية للسكك الحديدية في اليوم الثالث من الحرب، تعرضت قواتهم لخسائر فادحة، وتقول أوكر انيا إن سكان المدينة “قتلوا أكثر من 100 جندي روسي خلف خطوط العدو في المدينة”، بحسب مجلة “الإيكونوميست”.

وفي 18 أيار، كشفت تقارير صحفية عن تدمير قطار مصفح تابع للقوات الروسية، وهجوم بقنبلة يدوية على موقع قيادة موسكو في المدينة؛ وبعدها بأربعة أيام تم تفجير خطوط السكك الحديدية ومحطة الرادار في المدينة، بالإضافة إلى المسيرات والمظاهرات.

ويقول رئيس بلدية ميليتوبول، إيفان فيدوروف، الذي أصبح الآن آمنًا في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا: “يقوم شعبنا بكل شيء للتأكد من احتراق الأرض تحت أقدام المحتلين”.

وتعد ميليتوبول هي العاصمة غير الرسمية للمقاومة الأوكرانية. منذ منتصف آذار، تُظهر خرائط الحرب التي أعدها معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة أنها مغطاة بخطوط، مما يعني أنها منطقة ينشط فيها الثوار.

لكن ميليتوبول ليست المدينة الوحيدة التي تشهد مقاومة شديدة ضد الروس. في خيرسون المجاورة، تم تفجير قاعدة جوية تسيطر عليها موسكو أكثر من عشرين مرة.

وفي إيزيوم، يُزعم أن الجنود الروس الجائعين تلقوا فطائر مسممة من قبل سيدة عجوز تبدو ودودة، مما أدى لمقتل ثمانية منهم، وفقًا لمحادثة هاتفية بين جندي روسي وصديقته اعترضتها المخابرات الأوكرانية.

كما تستهدف القوات الخاصة الأوكرانية سلاسل التوريد في المقاطعات الحدودية الروسية. وفي مناسبة واحدة على الأقل، ضربت طائرة هليكوبتر منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية. ويرفض المسؤولون في كييف التعليق على هذه العمليات.

وبحسب تقرير مجلة “إيكونوميست”، يتم تنسيق المقاومة الأوكرانية السرية في الأراضي المحتلة من قبل وحدة من القوات المسلحة تسمى قوات العمليات الخاصة (sso).

تم تشكيل هذه الفرقة في عام 2015 بعد فشل محاولات النشاط الحزبي بشكل كارثي في المراحل الأولى من الحرب في دونباس.

وقال مصدر سابق في الفرقة، طلب عدم ذكر اسمه، إن العمل ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: العمل العسكري وعمليات الدعم والحرب النفسية. وأضاف: “لنفترض أن المهمة هي منع العدو من نقل المزيد من الاحتياطيات إلى ميليتوبول. تقوم قوات فرقة SSO بتفجير الجسر، وتطلب من الثوار إتلاف خط السكة الحديد، وتتطلب عمليات نفسية بطباعة منشورات لتخبرنا بهذه النتائج”.

وأشار المصدر إلى أن زملاءه أمضوا وقتًا طويلاً في إعداد أنصار لهم من السكان المحللين في هذه المدن قبل سنوات من بدء الحرب.

وقال فلاديمير زيمشوغوف، عضو سابق في هذه الفرقة، إن المقاومة الحالية تمزج بين الجنود المحترفين والمتطوعين بنسبة 40:60 على التوالي.

وأضاف زيمشوغوف، الذي يساعد الآن في تدريب المتطوعين، إن السلطات الأوكرانية وضعت الهيكل الأساسي للمقاومة في غضون أشهر قليلة قبل الحرب، مشيرا إلى أنه توجد الآن شبكة من مستودعات الأسلحة السرية والبيوت الآمنة والمتعاطفين المحتملين في جميع أنحاء البلاد.